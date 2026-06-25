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Tópicos: Deportes | Fútbol | Nelson Acosta

Nelson Acosta fue hospitalizado por un cuadro respiratorio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Clínica Alemana informó que el exentrenador permanece internado en la Unidad de Cuidados Intermedios.

Nelson Acosta fue hospitalizado por un cuadro respiratorio
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Nelson Acosta, histórico entrenador del fútbol chileno, fue hospitalizado durante la noche del miércoles en Clínica Alemana, luego de ingresar al Servicio de Urgencia por un cuadro respiratorio.

A través de un comunicado, el recinto médico informó que el extécnico de la selección chilena se encuentra actualmente internado en la Unidad de Cuidados Intermedios, donde permanece con soporte respiratorio.

La clínica agregó que Acosta se mantiene a la espera de los resultados de estudios y de su respuesta al tratamiento, de acuerdo con la información entregada este jueves 25 de junio desde Santiago.

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