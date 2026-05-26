Cambio de look de Neymar para el Mundial generó comentarios y memes en Brasil

A poco más de dos semanas para la Copa del Mundo, el delantero brasileño Neymar Jr. decidió actualizar su peinado, hecho que no pasó desapercibido para los hinchas en redes sociales.

Varios usuarios y cuentas creyeron que el jugador se tiñó el cabello de azul al viralizarse una captura sin contexto del video subido por el barbero a cargo del trabajo, pero en realidad se trataba de un producto para dejar su pelo en un tono naranja.

Si bien el registro se publicó hace unos pocos días, este martes se volvió tendencia en Brasil, con burlas a Neymar por su pérdida de cabello, evidenciada al momento de tener pelo extendido hacia atrás.

- Los memes no se hicieron esperar en las redes. Revisa algunos de ellos: