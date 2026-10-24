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Tópicos: Deportes | Fútbol | Neymar

[VIDEO] "En honor al Rey": La chilena con la que Neymar recordó a Pelé en su cumpleaños

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El atacante brasileño recreó la icónica pirueta del fallecido astro.

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Neymar protagonizó un comentado homenaje a Pelé este viernes durante los trabajos de Santos, emulando la recordada chilena del histórico astro brasileño en la jornada en que habría cumplido 86 años.

A través de sus redes sociales, el atacante de 34 años compartió un registro convirtiendo el tanto acrobático en el centro de entrenamiento del club, publicación que acompañó con la icónica fotografía de "O Rei" ejecutando la misma maniobra ante Bélgica en 1965.

"Gol de entrenamiento en honor al Rey", escribió "Ney" en una instancia a la que también se acopló el resto del plantel del "Peixe", posando con camisetas conmemorativas de la selección brasileña.

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