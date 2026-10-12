Juan José Ribera fue desvinculado como director técnico de Ñublense

Ñublense informó en sus redes sociales que el director técnico Juan José Ribera fue desvinculado del equipo, tras los malos resultados en las ultimas fechas de la Liga de Primera y solo horas después de la dura goleada por 6-0 que sufrió ante Universidad de Chile en Rancagua.

En un escueto comunicado, Ñublense detalló que la salida de Ribera fue por decisión del directorio.

"Agradecemos a Juan José y a su cuerpo técnico, integrado por Fernando Solís y Sergio Sobarzo, por el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrados durante su etapa en el club", publicó la entidad.

En el comunicado, no fue anunciado quien asumirá como interino en el equipo.

Ribera llegó a Ñublense en diciembre de 2025, asumiendo los desafíos del club para la temporada 2026.

Con el "Coto" al mando, Ñublense compitió en tres torneos, con diversos resultados.

En la primera edición de la Copa de la Liga, el club ganó su fase grupal y llegó hasta semifinales, en donde perdió con O'Higgins.

En la Copa Chile, también fue uno de los mejores en su fase grupal, pero quedó eliminado de forma sorpresiva ante Deportes Puerto Montt, club del Ascenso, en octavos de final.

En la Liga de Primera, en tanto, fue de más a menos. Incluso llegó a estar en el tercer lugar de la tabla a finales de julio, ilusionándose con los cupos a la Copa Libertadores.

Sin embargo, su último triunfo fue el 22 de agosto ante Universidad Católica en el Claro Arena; después de eso, cosechó cinco derrotas de forma consecutiva en la Liga, siendo el último resultado el 6-0 ante la U en Rancagua.

El próximo partido de Ñublense será el 25 de octubre, ante Coquimbo Unido en Chillán, a las 12:30 horas (15:30 GMT), por la fecha 25 del torneo.