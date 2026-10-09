Juan José Ribera palpitó el duelo contra la U: Jugar con un grande es un estímulo mayor

Juan José Ribera, técnico de Ñublense, palpitó el duelo contra Universidad de Chile en la fecha 24 de la Liga de Primera, señalando que es un "estímulo mayor" enfrentar a un equipo grande.

"Este tipo de partidos es un estímulo. Para mi gusto, todos los partidos desde la motivación deben ser iguales. Pero fui futbolista. Y entiendo la dinámica de enfrentar a un equipo grande. Siempre genera un estímulo mayor, hay una motivación intrínseca de armar una buena semana para poder competir bien", expresó el "Coto".

Además, remarcó que "el equipo sabe que debe esforzarse al máximo para ser competitivo contra la U. Porque está en la parte alta de la tabla, ha tenido buenos resultados en sus últimos partidos, el equipo ha ido en alza".

"Más que analizar a la U, nos queda todavía para mostrarles ese análisis, enfocamos estos días para buscar la mejora nuestra en el plano colectivo e individual. Debemos poner todo para sacar un buen resultado", explicó.

Por último, aseguró que "los jugadores lo que más quieren es sacar la tarea adelante. El plantel se puso la mochila de internacionalizar a Ñublense".

"Hemos estado en la parte alta gran parte del campeonato y después de estas derrotas consecutivas, mejoramos harto en la vuelta contra Puerto Montt. Tenemos que retomar lo hecho anteriormente y plasmar en cancha lo que trabajamos en la semana. El grupo está mentalizado en que cada partido es una final", concluyó Ribera.

El duelo entre la U y Ñublense se jugará el lunes 12 de octubre en Rancagua, desde las 17:00 horas (20:00 GMT) en El Teniente, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.