Nicola Pérez criticó el arbitraje tras derrota de Ñublense: "Todavía no entiendo los criterios"

El portero uruguayo manifestó su molestia por el penal cobrado en su contra durante el duelo ante Universidad Católica en Chillán.

El portero uruguayo Nicola Pérez cuestionó duramente el desempeño del arbitraje este domingo tras la caída de Ñublense por 2-1 ante Universidad Católica. El guardameta del cuadro chillanejo analizó la polémica jugada del penal que llevó la igualdad para los "cruzados" en el "Nelson Oyarzún" y aseguró que existe una falta de claridad en las decisiones de los jueces.

"Todavía no entiendo los criterios de los árbitros. Nosotros a veces nos equivocamos, ellos se equivocan, pero todavía no lo entiendo. Es una situación arriesgada, pero totalmente en disputa del balón. En ningún momento voy con intención de lastimar ni perjudicar al compañero", afirmó a TNT Sports.

Nicola Pérez profundizó en la explicación que recibió en cancha respecto a la infracción cobrada. "Me cobraron un penal cuando me dijo en el momento, y después en la repetición de la jugada, que toqué el balón primero y que fue un rebote donde voy con la plancha. Esas cosas yo no las entiendo. Quizás hubiéramos perdido igual, pero los criterios no los voy a entender jamás". sentenció el arquero en Chillán.

Finalmente, el jugador del elenco local lamentó la pérdida del invicto de Ñublense, aunque destacó que la disputa entre ambos equipos fue parte de la intensidad del juego. "Me voy con la bronca de que habíamos hecho un buen partido y un buen torneo. Ya pasó, hay que dar vuelta la página y pensar en el viernes, donde tenemos que ir a rescatar los puntos que perdimos de local", concluyó el deportista uruguayo en relación al choque con Concepción.

