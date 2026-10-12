Presidente de Ñublense y la salida de Juan José Ribera: "No se puede continuar así"

Sergio Gioino, presidente de Ñublense, confirmó la salida de común acuerdo del director técnico Juan José Ribera tras la inapelable derrota 6-0 frente a Universidad de Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Tras la reunión en camarines, el timonel del cuadro chillanejo sostuvo: "Doloroso el resultado y llevamos varios partidos. Tuvimos una reunión larga y hemos llegado a un común acuerdo de trabajar hasta el día de hoy".

"Hay momentos en el fútbol que uno debe entender cómo es esto y la verdad que muy agradecido del 'Coto', de su cuerpo técnico, pero bueno, no se puede continuar así", complementó.

"Es muy doloroso el momento y hay que trabajar para revertir. Los jugadores claramente deben hacerse responsables porque son ellos los que entran, y en los momentos buenos y en este momento difícil hay que sacarlo adelante", remarcó Gioino.

Ñublense, que se ubica en la décima posición del torneo con 32 puntos, recibirá a Coquimbo Unido este domingo 25 de octubre a las 12:30 horas (15:30 GMT) buscando remediar esta presentación en Chillán.