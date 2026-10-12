Presidente de Ñublense y la salida de Juan José Ribera: "No se puede continuar así"
"Hay momentos en el fútbol que uno debe entender cómo es esto", sentenció Sergio Gioino.
"Hay momentos en el fútbol que uno debe entender cómo es esto", sentenció Sergio Gioino.
Sergio Gioino, presidente de Ñublense, confirmó la salida de común acuerdo del director técnico Juan José Ribera tras la inapelable derrota 6-0 frente a Universidad de Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Tras la reunión en camarines, el timonel del cuadro chillanejo sostuvo: "Doloroso el resultado y llevamos varios partidos. Tuvimos una reunión larga y hemos llegado a un común acuerdo de trabajar hasta el día de hoy".
"Hay momentos en el fútbol que uno debe entender cómo es esto y la verdad que muy agradecido del 'Coto', de su cuerpo técnico, pero bueno, no se puede continuar así", complementó.
"Es muy doloroso el momento y hay que trabajar para revertir. Los jugadores claramente deben hacerse responsables porque son ellos los que entran, y en los momentos buenos y en este momento difícil hay que sacarlo adelante", remarcó Gioino.
Ñublense, que se ubica en la décima posición del torneo con 32 puntos, recibirá a Coquimbo Unido este domingo 25 de octubre a las 12:30 horas (15:30 GMT) buscando remediar esta presentación en Chillán.