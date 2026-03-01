Ribera cuestionó arbitraje tras derrota de Ñublense: Cambiar todas las decisiones me parece exagerado

El entrenador Juan José Ribera fustigó este domingo el desempeño del árbitro Fernando Véjar tras la caída de Ñublense por 2-1 ante Universidad Católica. El DT analizó el compromiso válido por la quinta fecha del torneo y aseguró que el desarrollo del juego en el Estadio "Nelson Oyarzún" se vio afectado por la falta de firmeza en los cobros referiles.

"Yo una vez felicité a Fernando Véjar por sostener su postura dentro de la cancha, donde se vive el fútbol diferente a estar sentado viendo una televisión. Hoy resulta que no mantuvo ninguna decisión. El VAR le cambió todo y me parece exagerado. Una cosa es revisar jugadas finas y otra es que ninguna determinación del árbitro principal sea sostenida", afirmó el técnico de Ñublense en conversación con TNT Sports Chile.

Ribera profundizó en las situaciones que marcaron el trámite en Chillán, incluyendo el penal cobrado contra el portero uruguayo Nicola Pérez. "El partido estaba caliente, nos jugábamos mucho. Entiendo que el VAR es importante, pero el árbitro debe vivir y sentir lo que pasa en el campo. Hoy se demoraron mucho en cada revisión y eso le quitó fluidez al juego", detalló el director técnico nacional.

Finalmente, el adiestrador de Ñublense lamentó que el resultado se definiera por detalles externos al juego asociado. El conjunto de Chillán buscará recuperar terreno en la próxima jornada de la Primera División, cuando enfrente un nuevo desafío en calidad de visitante con Concepción. "Hay que dar vuelta la página, revisar lo que fallamos y prepararnos para el viernes", concluyó tras el encuentro en Chile.