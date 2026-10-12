Ribera y su continuidad en Ñublense tras la goleada de la U: Con este resultado, todo queda en duda

Juan José Ribera, técnico de Ñublense, admitió que quedó en duda su continuidad en el equipo de Chillán, tras la dura derrota sufrida por 6-0 ante Universidad de Chile y la negativa racha de cinco derrotas consecutivas en la Liga de Primera.

"Somos seres humanos, no somos robots. Estoy vapuleado, como cualquier entrenador, no competimos, nos pasaron por encima, fuimos un desastre, no se vio lo que trabajamos en la semana", expresó Ribera en la rueda de prensa en El Teniente, explicando que atendió a los medios por "respeto al protocolo".

Ribera explicó que estaba conversando con los directivos de Ñublense cuando decidió responder a la prensa, y expresó sus disculpas "a la gente, al público, a todos los que pertenecen a Ñublense, los fanáticos, los que son de la ciudad".

El "Coto" remarcó que el equipo "se nos fue a pique en el último mes y medio" y sostuvo que "nadie lo esperó. Hicimos 32 puntos en pocos partidos, estábamos terceros, con opciones de Copa Libertadores y hoy estamos vapuleados. Es difícil digerir esto".

Al ser consultado sobre sus intenciones de seguir, Ribera afirmó que "es difícil responder sin saber la opinón de los directivos".

"Uno llega a un club con la intención de terminar el contrato, a no ser que los directivos tengan otra postura. Después de un resultado así, todo queda en duda. Somos gente de fútbol, llevo 13 años dirigiendo, jugué 15 años y las viví todas. Terminando la conferencia, conversaré con la gente que tengo que conversar y veremos los pasos a seguir", aseveró.

Por último, Ribera reiteró sus disculpas a la gente de Chillán: "Es una vergüenza, sentí vergüenza dirigiendo y los jugadores también lo sintieron".