"Un pilar fundamental": O’Higgins anunció la renovación de Alan Robledo

En miras de lo que será una exigente temporada, en O'Higgins sonríen luego de asegurar la renovación del defensor argentino Alan Robledo, quien fue uno de los estandartes en el equipo que consiguió la clasificación a fase previa de la Libertadores.

"¡Un pilar fundamental de la defensa celeste continúa con nosotros esta temporada! (...) Garra, entrega y compromiso para afrontar su segundo año con el Capo de Provincia", celebró el elenco rancagüino a través de sus plataformas oficiales.

Con esto, el defensor de 27 años vivirá su segunda temporada en el "Capo de Provincia" luego de llegar proveniente desde Atlético Alvarado, club de la Segunda División de Argentina.

Bajo las instrucciones de Francisco Meneghini, Robledo se convirtió un habitual en el plantel tras disputar 22 partidos en la Liga de Primera (donde tuvo una sanción de 3 fechas) y 5 encuentros en la Copa Chile. En sus registros, también posee un gol y una asistencia en el Campeonato Nacional.