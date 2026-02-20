Síguenos:
Deportes | Fútbol | OHiggins

Bovaglio: Es probable que varios de los que jugaron el miércoles salten al césped frente a Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este sábado será el encuentro en el Estadio El Teniente.

Bovaglio: Es probable que varios de los que jugaron el miércoles salten al césped frente a Colo Colo
El técnico de O'Higgins, Lucas Bovaglio, anticipó el duelo ante Colo Colo este sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT) y avisó que varios de los jugaron el partido ante Bahía en la Copa Libertadores saltarán a la cancha de El Teniente.

"Es probable que varios jugadores repitan mañana (sábado). Aún queremos esperar unas horas concentrados, pero es muy probable que para el partido varios de los que jugaron el miércoles salten al césped frente a Colo Colo", planteó el argentino en rueda de prensa.

En esa misma línea, el entrenador remarcó que "tenemos esta oportunidad la chance de ponernos de pie en el torneo local, ratificar el hacer de nuestro estadio un bastión para hacernos fuertes".

Con respecto al Cacique, el trasandino apuntó que es un "buen rival, ha comenzado con un paso en falso con Limache y obtuvo dos victorias consecutivas de local. Nosotros creemos en nuestras formas, intentamos que el rival se amolde a nosotros y no nosotros cambiar por el rival".

En cuanto al estado anímico del equipo, el adiestrador del Capo de Provincia señaló que "estamos bien, después de lo del miércoles anímicamente reconforta y te da un espíritu fortalecido. Esto invita a sostener lo hecho con un rival de magnitud que tenemos en casa, donde tenemos una localía fuerte".

