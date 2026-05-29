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Tópicos: Deportes | Fútbol | OHiggins

Bovaglio palpitó el cruce con Boca Juniors: Mientras más difícil, mejor responde el equipo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

O'Higgins enfrentará al Xeneize en los play-offs de la Sudamericana.

Bovaglio palpitó el cruce con Boca Juniors: Mientras más difícil, mejor responde el equipo
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Lucas Bovaglio, técnico de O'Higgins, palpitó la llave contra Boca Juniors en los play-offs de la Copa Sudamericana, y se manifestó entusiasmado por el desafío con el gigante argentino.

"Boca es un grande del continente. Nos tocó uno de los rivales más difíciles que podíamos tener. Pero este es un desafío más para el equipo", declaró Bovaglio en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el entrenador del Capo de Provincia destacó que "a lo largo de la temporada hemos tenido distintos encuentros de índole internacional y, mientras más difícil es el escollo, mejor responde el equipo".

Por último, Bovaglio advirtió que "vamos a enfrentar a un rival que se armó para ganar la Copa Libertadores y cayó en Copa Sudamericana. Sabemos que para jugar estos partidos no puedes equivocarte y tienes que rendir al máximo. Faltan dos meses para el partido y lo vamos a preparar como corresponde".

La serie entre O'Higgins y el combinado argentino quedó programada para las últimas dos semanas de julio, justo después de que finalice la Copa del Mundo.

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