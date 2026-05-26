Bovaglio y clasificación en la Sudamericana: Un equipo ilusionado no tiene techo

El técnico argentino de O'Higgins, Lucas Bovaglio analizó la victoria 2-1 ante Millonarios en el Estadio El Campín de Bogota y la clasificación a play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

"Yo la verdad que me ilusiono, me ilusiono a la par de los jugadores y lo he dicho ya en alguna oportunidad, un equipo ilusionado no tiene techo".

"O'Higgins se puso el overol trabajó, hubo chicos que tuvieron que hacer funciones que habitualmente no hacen, trabajar mucho para atrás, ir al piso, bueno, una faceta más defensiva que ofensiva, pero no teníamos otra opción si queríamos regresar a Rancagua con la clasificación".

"Les dije a los chicos en algún momento nos iba a tocar sufrir, nos tocó sufrir, pero nos volvemos a casa con la clasificación", comentó en conferencia de prensa.

También profundizó en su convencimiento a principio de la temporada: "Yo insistí mucho en los primeros entrenamientos, en las primeras charlas grupales con este grupo que teníamos que ir en búsqueda de un año que quede en la historia".

Por último comentó la aparación de nuevos jugadores y sus aspiraciones en las otras competiciones: "Hoy aparecieron caras nuevas que no venían jugando regularmente y cumplieron. Hoy se podría haber caído lo primero que era quedar eliminado y este grupo todavía sostiene todas las competencias abiertas, así que seguiremos compitiendo y veremos hasta dónde podremos llegar",