Bovaglio y la revancha con Bahía: Cuando uno viene a Brasil sabe que en algún momento toca sufrir

Lucas Bovaglio, técnico de O'Higgins, anticipó en rueda de prensa el duelo ante Bahía en Brasil, en la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores, y reconoció que será un partido sufrido, pero tiene claro que la meta es pelear con "nuestras armas" para sellar la clasificación.

"Cuando uno viene a Brasil sabe que en algún momento toca sufrir. Sabemos que el escollo es durísimo, sabemos que tenemos que ir en búsqueda de la épica, pero a mí me han enseñado que no hay imposibles", declaró con confianza el trasandino en Salvador de Bahía.

Respecto a las condiciones de sus dirigidos, señaló que "llegamos bien. Esta clase de partido genera una expectativa distinta, una previa distinta y el equipo va a llegar con muchas ganas".

"Lo que mañana tenemos que tratar de lograr es no perder la cabeza. Si nosotros respetamos el plan de juego y estamos tan focalizados como tenemos que estar, yo creo que el partido lo podemos pelear con nuestras armas", comentó.

Además, afirmó que no quiere ver a su equipo jugando a la defensiva.

"Intentaremos plantear un partido distinto porque resistir tanto tiempo acá es muy difícil. Nosotros tenemos que animarnos, tenemos que creer en que se puede y vamos a intentar jugar un partido donde el rival en algún momento también tenga que correr para atrás", aseveró.

La revancha entre O'Higgins y Bahía está programada para este miércoles a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Arena Fonte Nova y lo podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.