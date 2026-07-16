¿Jugará contra Boca? Confirmaron el traspaso de figura clave de O'Higgins a México

En medio de la expectación rumbo al choque entre O'Higgins y Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana, se anunció que el conjunto de Rancagua perderá a Francisco González, una de sus grandes figuras de la temporada, que partirá a Xolos de Tijuana.

El exfutbolista uruguayo Sebastián Abreu, DT del conjunto mexicano, aseguró a Fox Sports México que el jugador celeste "ya fue adquirido".

Para tranquilidad de los rancagüinos, el "Loco" también aclaró que "por un tema de competencia, él va a venir después que juegue la Copa Sudamericana con Boca Juniors. Jugaría esos dos partidos y se integrará al equipo. Sería después de la tercera fecha con San Luis (31 de julio)".

González fue la máxima figura de los rancagüinos durante el primer semestre. Anotó 13 goles, contando competencias nacionales y extranjeras, precisamente donde se despedirá, luego de jugar la revancha con Boca Juniors el próximo 30 de julio en El Teniente.