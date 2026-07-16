Sistema frontal obligó a cambiar la sede del duelo entre Los Cóndores y Georgia

El partido de las selecciones de Chile y Georgia por la Nations Cup de rugby, que se iba a disputar en el Estadio La Portada de La Serena, vio modificada su sede a raíz del sistema frontal que sacude a nuestro país.

El duelo, que emerge como uno de los grandes duelos de esta competencia con ambos equipos invictos, fue sometido a una evaluación conjunta de Chile Rugby y World Rugby, determinando que la mejor opción era mover el cotejo a la Región Metropolitana.

"La seguridad y el bienestar de los jugadores, el personal de los equipos, los oficiales del partido, el personal operativo y los aficionados siguen siendo la máxima prioridad", señaló el comunicado de la federación nacional.

Finalmente, el choque se jugará en el Parque Mahuida de Santiago este sábado 18 de julio a las 13:00 horas, aunque sin público.

También se están analizando las factibilidades técnicas para realizar una transmisión teelvisiva para el match que cierra ventana de partidos del mes de julio en la Nations Cup.