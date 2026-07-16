Kast destaca despliegue militar preventivo por sistema frontal en el país

Desde la comuna de San Bernardo, el Presidente José Antonio Kast destacó este jueves el despliegue de miles de funcionarios públicos para enfrentar el sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país, asegurando que es el resultado de un trabajo preventivo iniciado en el primer trimestre del año.

Según afirmó el jefe de Estado, esta estrategia, centrada en la "institucionalidad y la anticipación", permite coordinar al Ministerio del Interior con los gobiernos regionales para asegurar que las ayudas lleguen de manera eficiente a los damnificados.

"Hay miles de funcionarios públicos que hoy están entregando toda su capacidad para ir en ayuda de las personas que lo necesitan, pero lo principal es la anticipación y la institucionalidad. Se ha ido trabajando con anticipación en esta institucionalidad", afirmó Kast.

Con miles de funcionarios públicos en terreno, el Gobierno busca maximizar capacidades ante la emergencia porque, en palabras del Mandatario, "lo principal es la anticipación y la institucionalidad". (FOTO: ATON)

En esta línea, agradeció "las primeras reuniones que tuvimos a fines de marzo, en abril, junto con el ministro del Interior y los gobernadores que se han sumado a esta institucionalidad", dando cuenta que eso ha permitido "conducir todas las ayudas y los recursos de manera clara y así atender de mejor manera estos fenómenos climáticos".

Por su parte, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, valoró la presencia del Mandatario: "Estamos coordinados en un esfuerzo común para poder enfrentar este sistema frontal. Que el Presidente esté liderando estos esfuerzos es fundamental, porque eso permite que todos nos pongamos detrás de una misma bandera, que es la seguridad de nuestros vecinos y vecinas".

El jefe comunal también agradeció al Ejército "por el tremendo trabajo que realiza en este tipo de situaciones", y agregó que los funcionarios del municipio "están desplegados trabajando. Ya es una semana limpiando y retirando escombros -cerca de 30 toneladas-, con más de 6.500 sacos de arena (disponibles) de forma preventiva en sectores de riesgo ante la ausencia de un colector de aguas lluvias".

Despliegue estratégico militar y estados de catástrofe

Una de las medidas reveladas por la autoridad es la movilización del Ejército en terreno. Según explicó Kast, se dispuso que los generales se ubiquen en sus unidades respectivas para agilizar la toma de decisiones ante un eventual empeoramiento de las condiciones meteorológicas que obligue a decretar estados de catástrofe.

"(Quiero) agradecer mucho al Ejército de Chile. Muchas gracias por su despliegue, su anticipación, por responder a lo que fue este acuartelamiento preventivo, a la disposición de medios y hombres y mujeres en distintas zonas de manera preventiva", comentó el Presidente.

Más de mil habitantes fueron retirados de lechos de ríos en operativos con apoyo militar. (FOTO: ATON)

Según precisó la autoridad, "desde estos días, desde que se dictaron los decretos de emergencia respectivos, también en un grado de anticipación, las Fuerzas Armadas han dispuesto la ubicación de distintos, de todos los generales en las distintas unidades, en la eventualidad de que haya que ir avanzando en estados de excepción, estados de catástrofe o situaciones de emergencia".

"Porque puede llegar también un momento, si hay alguna dificultad mayor, que desde la coordinación de los civiles tengamos que pasar a una coordinación de catástrofe donde requerimos a las Fuerzas Armadas atentas y dispuestas", señaló Kast.

Alerta nacional por lluvias

El sistema frontal también ha obligado a evacuaciones masivas y a enviar un gabinete de emergencia a las zonas de mayor riesgo. Con un saldo de más de mil personas ya retiradas de sectores peligrosos, el Ejecutivo reiteró el llamado a los habitantes de la Región Metropolitana y otras zonas del país para que abandonen los lechos de los ríos, advirtiendo que la permanencia en estos lugares puede derivar en tragedias fatales.

Frente a este escenario, el Mandatario dijo que "no es fácil evacuar a cerca de más de mil personas de un lecho del río. La disposición en ese caso del alcalde para el tema de los albergues, del delegado regional de estar presente, de las fuerzas policiales y las fuerzas militares fue clave".

El Gobierno enfatizó que los cauces de agua no son zonas habitables bajo ninguna circunstancia. (FOTO: ATON)

"Ayer, agradecer también la colaboración que se nos dio para poder disponer la evacuación de personas que están en lugares donde no es posible habitar. Y eso tenemos que insistir: los lechos de ríos no son zonas habitables. Y a las personas que siguen en lechos de río les volvemos a señalar que tienen que abandonar esos lugares para no lamentar tragedias humanas", cerró Kast.