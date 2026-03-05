Lucas Bovaglio valoró el triunfo de O'Higgins sobre Tolima: No era una tarea sencilla

Lucas Bovaglio, técnico de O'Higgins, valoró el triunfo sobre Deportes Tolima en la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores y resaltó que "no fue una tarea sencilla" por el nivel del cuadro colombiano.

"Valoro haber conseguido el primer objetivo que teníamos hoy, que era ganar. Mantuvimos el cero en nuestro arco, y hay que tener en cuenta el calibre del rival que enfrentamos. Es un rival que suele hacer mejores partidos de visitante, entonces no era una tarea sencilla", explicó Bovaglio en la rueda de prensa.

En su análisis, señaló que "ganamos, por momentos fuimos claramente dominador del juego, teniendo mucho la pelota, ellos esperando cuando quedaron con 10 jugadores, lamentablemente no aumentamos la diferencia".

"Cuando fuimos 10 contra 10, a pesar que seguíamos siendo superiores, nos costó tener claridad y paciencia a la hora de tener la pelota. Pero valoro que logramos la victoria que buscábamos y faltan 90 minutos en Colombia", sentenció.

La revancha entre O'Higgins y Deportes Tolima será el miércoles 11 de marzo, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en Ibagué.