O'Higgins anunció a Thiago Vecino como su nuevo refuerzo

O'Higgins anunció a través de sus redes sociales a Thiago Vecino como su nuevo refuerzo para esta temporada, en la que disputarán la Liga de Primera, Copa de La Liga, Copa Chile y Copa Libertadores.

El delantero uruguayo vivirá su segunda experiencia en nuestro país, tras jugar en Huachipato en la temporada 2024, durante seis meses.

El futbolista charrúa llega proveniente de FC Pari de la Primera División de Rusia, donde disputó once encuentros y anotó un gol. También registra pasos en clubes como: Unión, Liverpool de Uruguay, Nacional, Vélez Sarsfield y Unión de Santa Fe.

Con esta incorporación, Vecino se transformó en la sexta incorporación del "Capo de Provincia" y se une a los nombre ya presentados de: Benjamín Rojas, Miguel Brizuela, Leandro Díaz, Bastián Yáñez y Benjamín Schamine.