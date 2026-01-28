O'Higgins anunció su nuevo ecosistema digital para la temporada 2026

O'Higgins anunció este miércoles el ecosistema digital OHipass, como su nueva página digital para que los hinchas puedan adquirir las entradas para los partidos y hacerse socios del cuadro rancagüino esta temporada 2026.

Los nuevos dueños del elenco celeste, perteneciente al Grupo Caliente de México, siguen revolucionando al capo de provincia, esta vez con su nueva página y el nuevo plan de socios y abonados.

OHipass llegó para reemplazar a OHIticket, la antigua ticketera online de los de la ciudad histórica. Sumado a este anuncio, lanzaron los precios del plan de socios anuales y semestrales, que van desde los 23 mil hasta los 546 mil pesos, dependiendo la edad e ubicación.

O'Higgins debutará en la Liga de Primera este lunes 2 de febrero frente a Deportes Concepción a las 20:30 horas en el Estadio El Teniente.