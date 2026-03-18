Detienen a sujeto que lanzó un balón de gas a inspector municipal en Meiggs

Tras diversas diligencias, Carabineros detuvo este martes al presunto responsable de lanzar un balón de gas de cinco kilos contra un inspector municipal en el Barrio Meiggs, en la comuna de Estación Central.

El ataque ocurrió el sábado pasado en Avenida María Rozas Velásquez, a pasos de la Alameda, donde guardias municipales se constituyeron debido a repetidas denuncias de vecinos por ruidos molestos y la presencia de varios carros de comida.

En la oportunidad, los funcionarios lograron sacar de circulación uno de estos carros, hecho que enfureció a los vendedores ambulantes, quienes comenzaron a atacarlos con objetos contundentes.

Entre ellos estuvo el sujeto que lanzó el cilindro de gas, y si bien éste impactó a uno de los inspectores en la cabeza, el casco que lo protegía evitó que resultara con heridas de gravedad.

Municipio se querellará contra el agresor

El alcalde Felipe Muñoz precisó que el funcionario se encuentra "con lesiones menos graves: está con rotura del tendón de Aquiles y va a estar con licencia por al menos dos meses".

A modo de reflexión, apuntó que "al menos una vez al mes estamos hablando de algún tipo de agresión que sufren nuestros inspectores, esperando a que se pueda contar pronto con el reglamento de la Ley de Seguridad, que va a permitir que personas que agreden a inspectores municipales, carabineros y patrulleros que se encargan de tareas de seguridad puedan contar con un agravante".

El sospechoso pasará la noche en la 21° Comisaría de Carabineros a la espera de la audiencia de formalización este miércoles, cuando se espera que sea acusado del delito de homicidio frustrado.

A la vez, el alcalde Muñoz adelantó que en la municipalidad "se está redactando la querella contra esta persona individualizada".