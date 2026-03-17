Dos alumnos del Liceo de Aplicación fueron detenidos con elementos para armar bombas molotov

Dos estudiantes del Liceo de Aplicación fueron detenidos en la vía pública, en la comuna de Santiago, tras ser sorprendidos con elementos para confeccionar bombas molotov.

En la intersección de Alameda con Maturana, Carabineros realizó controles de identidad a tres personas vestidas con uniforme escolar: dos menores de 15 años y un joven de 18, quien no cargaba elementos ilícitos.

Los adolescentes, en cambio, transportaban cinco botellas con líquido inflamable, guantes y un bidón con cerca de cuatro litros de combustible.

Tras la detención, Carabineros concurrió al Liceo de Aplicación, y en uno de los baños encontró otras seis botellas de vidrio llenas con combustible. En el establecimiento no hubo personas detenidas.

Los menores "portaban elementos que habitualmente se utilizan para la construcción de elementos incendiarios que posteriormente son utilizados en contra del personal de Carabineros y contra terceras personas", señaló el teniente coronel Bernardo Leiva, prefecto subrogante de la Prefectura Santiago Central.

Los jóvenes fueron trasladados a la Tercera Comisaría, "unidad en la que se constituyó la fiscal de turno, quien apoyada por los organismos especializados OS9 y Laboratorio de Criminalística, y finalizada la diligencia investigativa, dispuso el control de detención de estos dos menores", añadió Leiva.