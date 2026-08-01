O'Higgins aseguró a Omar Carabalí con una renovación a largo plazo

Buenas noticias para los hinchas de O'Higgins de Rancagua, elenco que este sábado confirmó la continuidad de una de sus grandes figuras tras acordar la extensión de contrato del arquero Omar Carabalí hasta diciembre de 2029.

A través de sus canales oficiales, la institución celeste destacó las actuaciones del guardameta de 27 años para concretar este contrato a largo plazo: "En una temporada de altísimo nivel, nuestro arquero chileno-ecuatoriano, Omar Carabalí, extendió su vínculo con O'Higgins", informaron.

El golero, formado en Colo Colo y con pasos por San Luis y Unión La Calera, se ha consolidado como pieza clave bajo los tres tubos en el esquema rancagüino, adueñándose de la titularidad a punta de buenas actuaciones sobre todo a nivel internacional.