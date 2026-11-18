O'Higgins clasificó a las semifinales de la nueva Copa Región de O'Higgins, popularmente conocido como el "Huasileirao", tras remontar por 2-1 ante Colchagua CD.

Emilio Moreno abrió la cuenta para Colchagua en la primera parte (37'), pero los celestes, dirigidos por la dupla técnica de Claudio Irrazával y Patricio Vargas, reaccionaron en la segunda parte y lo dieron vuelta con goles de Angel Solís (59') y David Fernández (60').

El partido se disputó ante cerca de 2.000 espectadores en el Estadio "Patricio Mekis".

En semifinales, O'Higgins enfrentará al ganador de la llave entre Deportivo Pumanque y Deportes Rengo, que se disputará este jueves.

La otra semifinal la disputarán Cóndor Pichidegua y Deportes Rancagua.