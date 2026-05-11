O'Higgins enfrenta nuevo expediente disciplinario de Conmebol

O'Higgins quedó bajo expediente disciplinario de Conmebol por situaciones registradas en el partido en que venció 2-0 a Boston River en Rancagua, por la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana.

De acuerdo con el registro del organismo, el expediente contra el cuadro celeste apunta al Artículo 12.2 literal b) del Código Disciplinario de Conmebol, relacionado con el lanzamiento de objetos por parte de aficionados, y al Artículo 23 literal q) del Reglamento de Seguridad, que prohíbe el ingreso de astas para banderas de cualquier tipo.

El nuevo proceso se suma al antecedente reciente que ya tuvo el elenco rancagüino esta temporada, cuando fue multado por Conmebol con 3.000 dólares por infracciones cometidas por sus hinchas en el duelo ante Bahía, por la segunda fase de la Copa Libertadores.

En aquella resolución, el organismo también advirtió a O'Higgins que, en caso de reiterarse una infracción de igual o similar naturaleza, podría aplicarse el Artículo 27 del Código Disciplinario, que considera la reincidencia como circunstancia agravante y puede derivar en sanciones más severas.