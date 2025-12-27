O'Higgins presentó a Lucas Bovaglio como su nuevo entrenador tras la salida de Meneghini

Lucas Bovaglio fue oficializado este sábado como nuevo director técnico de O'Higgins de Rancagua, club que cerró un acuerdo para que el entrenador argentino tome la vacante de su compatriota Francisco Meneghini de cara a la temporada 2026.

El estratega de 46 años llega al elenco "celeste" tras su paso por Palestino, equipo al que dirigió durante las temporadas 2024 y 2025, logrando dos clasificaciones consecutivas a la Copa Sudamericana.

En su etapa en el conjunto árabe, Bovaglio estuvo al mando en 67 partidos oficiales, con un registro de 28 triunfos, 14 empates y 25 derrotas.

A lo largo de su carrera como entrenador, Bovaglio también sumó experiencia en Atlético Rafaela, Villa Dálmine, Deportivo Morón, Instituto de Córdoba y Guaraní de Paraguay, consolidando un recorrido principalmente en el fútbol argentino y sudamericano.