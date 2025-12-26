O'Higgins anunció las renovaciones de Carabalí, Ogaz, Leiva y Rabello

A través de sus redes sociales, O'Higgins celebró las renovaciones del arquero Omar Carabalí y los volantes Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello para afrontar la exigente temporada 2026.

Los cuatro jugadores firmaron por un año, asegurando su presencia por toda la campaña, que incluirá la disputa de la segunda fase previa de Copa Libertadores y el debut de la nueva Copa de La Liga en el calendario.

Carabalí y Leiva fueron grandes valores en el equipo titular del "Capo de Provincia" en 2025, pues ambos solo se perdieron dos partidos.

Rabello también fue pieza clave, al ser el armador de juego en ofensiva: Marcó nueve goles y dio cuatro asistencias entre Liga de Primera y Copa Chile. Ogaz, en tanto, apareció como interesante alternativa para la mitad de la cancha.

Así, O'Higgins definió la situación de sus primeros jugadores de cara al próximo año, en medio de la búsqueda para reemplazar al DT Francisco Meneghini.