O'Higgins sumó al portero Jorge Peña de cara a los desafíos de 2026

O'Higgins anunció este viernes a su primer refuerzo de cara a los desafíos de 2026 al confirmar el arribo del arquero chileno Jorge Peña, quien viene de ser estelar en Unión La Calera.

"El arquero de 25 años selló su vínculo con el Capo de Provincia y se transforma en el primer refuerzo de nuestro club de cara a los desafíos de la temporada 2026", anunció la escuadra celeste en sus redes sociales.

Peña se formó en Everton, desde donde partió a préstamo a San Luis y Unión La Calera, club que finalmente adquirió su carta.

En su carrera, el arquero suma 53 partidos disputados como profesional.