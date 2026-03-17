Codina pidió comprensión ciudadana frente al retiro de rucos, que "puede parecer muy duro"

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, abordó este martes en Cooperativa los desafíos de seguridad que enfrenta Santiago y pidió comprensión ciudadana frente a los operativos de retiro de rucos.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la autoridad capitalina se refirió a la reciente intervención realizada en la comuna de San Bernardo, donde se desmantelaron más de 500 estructuras de ese tipo.

"Aquí hay que entender que a veces hay situaciones que se camuflan de necesidad social y en realidad lo que estamos viendo detrás es que existe un serio problema de copamiento del espacio público. Creemos que el espacio público hay que devolvérselo a las personas, a las familias, a los niños y a los adultos mayores", señaló el exalcalde de Puente Alto.

"Le pedimos la comprensión a la ciudadanía en caso que vean que algunas de estas acciones pueden parecer muy duras, pero en realidad solamente (se) explican (por) nuestro interés de volver a recuperar la ciudad para las personas", enfatizó.

"Canalicen la ayuda"

El delegado Codina alertó que existen cerca de 8.500 personas en situación de calle en la capital, "y y muchas de ellas tienen necesidades y necesitan una mano cariñosa desde el Estado, particularmente desde el Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con el respectivo municipio".

"Pero también tiene que quedar claro que las plazas, las zonas comunes, son espacios donde la gente tiene que poder disfrutar, y que impere el orden", enfatizó el otrora militante RN.

"Hacemos un llamado a quienes solidarizan con aquellos que sí necesitan apoyo a que canalicen, a través de las distintas instancias municipales sociales las necesidades que puedan detectar, para que también se pueda coordinar tanto con el municipio como con el Ministerio de Desarrollo Social la ayuda para que esas personas se encaucen", indicó.

Intervenciones en Estación Central y barrio La Chimba

Codina también se refirió a las próximas intervenciones que se realizarán en Santiago y detalló que el foco estará puesto en Estación Central, específicamente en el sector donde guardias municipales fueron agredidos por bandas dedicadas a la venta de productos robados.

Agregó que otro punto clave será el eje de La Chimba y el sector Mapocho, donde la Delegación Presidencial Metropolitana busca colaborar con el gobernador Claudio Orrego y los alcaldes de la zona para realizar una intervención que recupere el espacio público de ese tradicional sector capitalino.

"Se lo voy a decir en términos muy simples: (ojalá) quede muy bonito. Porque la idea es que la ciudad sea vivible, que la ciudad sea disfrutable, que la gente pueda salir a compartir, vaya al Mercado Central y después se vaya a una exposición cultural en la Estación Mapocho, y si quiere pasar después a La Vega a comprar, que pase a comprar. Pero que la gente se sienta segura de hacerlo", concluyó.