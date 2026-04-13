Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

Arbitro informó mensaje de Da Silva: "Los tiempos de Dios son perfectos"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero se quitó la camiseta teniendo tarjeta amarilla.

Arbitro informó mensaje de Da Silva:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El informe del juez Claudio Díaz junto a su cuerpo arbitral dejaron en evidencia lo que fue la descuidada celebración de Nelson Da Silva luego de anotar el tanto para la victoria 1-0 de Palestino sobre Deportes Limache en La Cisterna.

En el encuentro válido por la novena fecha de la Liga de Primera, el ariete argentino fue amonestado a los 12 minutos de empezado el cotejo por una fuerte plancha sobre Ramón Martínez y luego fue expulsado (64') tras quitarse la camiseta al convertir de penal.

Además de darle el motivo a las tarjetas como "conducta antideportiva", el escrito consignó entre sus observaciones que el ariete argentino "muestra una polera interior con el lema 'Los tiempos de Dios son perfectos'".

Hasta entonces, Da Silva no podrá estar presente en el siguiente duelo de Palestino por la Primera División, instancia en la que tendrá que visitar a Colo Colo el 19 de abril, a las 18:30 horas en el Monumental.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada