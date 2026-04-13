Arbitro informó mensaje de Da Silva: "Los tiempos de Dios son perfectos"

El informe del juez Claudio Díaz junto a su cuerpo arbitral dejaron en evidencia lo que fue la descuidada celebración de Nelson Da Silva luego de anotar el tanto para la victoria 1-0 de Palestino sobre Deportes Limache en La Cisterna.

En el encuentro válido por la novena fecha de la Liga de Primera, el ariete argentino fue amonestado a los 12 minutos de empezado el cotejo por una fuerte plancha sobre Ramón Martínez y luego fue expulsado (64') tras quitarse la camiseta al convertir de penal.

Además de darle el motivo a las tarjetas como "conducta antideportiva", el escrito consignó entre sus observaciones que el ariete argentino "muestra una polera interior con el lema 'Los tiempos de Dios son perfectos'".

Hasta entonces, Da Silva no podrá estar presente en el siguiente duelo de Palestino por la Primera División, instancia en la que tendrá que visitar a Colo Colo el 19 de abril, a las 18:30 horas en el Monumental.