Cristián Muñoz anticipó duelo con la U: Meneghini juega diferente a lo que hacía Gustavo Alvarez

Este viernes Palestino presentó oficialmente a Cristián Muñoz como su nuevo ténico de cara a la temporada 2026. "La Nona", campeón del Ascenso con U. de Concepción, llegó a La Cisterna y habló del partido versus Universidad de Chile por Copa Sudamericana en marzo de 2026.

"Ellos también tienen un técnico nuevo que viene a implementar su idea, porque (Francisco) Meneghini juega diferente a lo que jugaba Gustavo Alvarez. Entonces, estamos en condiciones similares", declaró sobre el duelo frente a los azules.

Palestino enfrentará a Universidad de Chile en un partido único el 4 de marzo de 2026 en el Estadio Nacional. El ganador del encuentro asegurará su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sobre Palestino, destacó la participación internacional que tendrá el equipo "vengo acá porque creo que es un club que lleva mucho tiempo, en este caso, entrando a participaciones internacionales, tiene herramientas que a mí me permiten seguir creciendo como técnico (...) Nosotros los técnicos siempre vamos tomando desafíos y para mí este es un desafío muy grande porque no es cualquier equipo".

Con respecto a posibles incorporaciones para la campaña 2026, el DT confesó que "estamos viendo delanteros, extremos, un volante y un central. Ahí tenemos que traer gente. Lo más probable es que de aquí a la próxima semana tengamos novedades. Lo ideal es que estén para el inicio de la pretemporada".

En Palestino ya se hicieron oficiales las salidas de Facundo Castro, Benjamín Soto, Cristián Suárez y Pablo Parra, mientras que algunos renovados que estarán a disposición de "La Nona" serán Ariel Martínez, Dilan Zúñiga y José Bizama.

Sobre su polémica salida de Universidad de Concepción, el exvolante declaró que su decisión de dejar la banca del club recién ascendido fue para asumir un desafío mayor.

"Siempre pensando en los objetivos y en los proyectos que he ido tomando, partí en el sindicato, luego en -Santiago- Morning, Barnechea, U. de Conce. En U. de Conce tomé el proyecto por lo mismo, porque me permitía tener situaciones que otros equipos no me daban y la verdad es que para mí fue un desafío súper importante, logramos ser campeones, lograr un torneo histórico y este desafío (llegar a Palestino) es lo mismo".