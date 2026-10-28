Dilan Zúñiga recibió un severo castigo por violenta falta sobre Leandro Hernández

El defensor de Palestino Dilan Zúñiga conoció la severa sanción que le aplicó el Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de la fuerte falta que le cometió al delantero de Colo Colo Leandro Hernández en el duelo del fin de semana.

El jugador del cuadro de colonia fue castigado con tres partidos y se perderá los partidos del elenco árabe ante Deportes Concepción, Deportes La Serena y Unión La Calera.

Recordar que Zúñiga se fue expulsado a los 90+2' por "ser culpable de juego brusco grave", tal como expresó Piero Maza en su informe.

"Realiza una entrada en tacle deslizante con uso de fuerza excesiva impactando con la planta del pie a la altura del tendón de Aquiles del adversario, poniendo en peligro la integridad física", escribió el referí.