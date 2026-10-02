La camiseta de Palestino se tomó el Tiny Desk junto a banda mexicana de ska

Una llamativa e inesperada conexión con el fútbol chileno se dio en una de las plataformas musicales más populares del mundo luego de que banda mexicana Panteón Rococó debutara en las sesiones de Tiny Desk Concerts de la radio pública estadounidense (NPR), instancia donde su vocalista sorprendió al lucir la camiseta oficial de Palestino.

El líder y cantante de la agrupación, conocido como "Dr. Shenka", encabezó la presentación vistiendo los tradicionales colores del elenco "tetracolor", un gesto que rápidamente llamó la atención de los fanáticos chilenos y que se alinea con la histórica carga social y de solidaridad internacional que tanto la banda como el club deportivo representan.

A lo largo de su actuación, el conjunto oriundo de Ciudad de México desplegó un potente repertorio de cinco canciones que transformó el íntimo espacio de la oficina en una pista de baile con canciones llenas de letras críticas y contestatarias, dedicando parte del concierto a la memoria de las personas desaparecidas en México y a la incansable búsqueda de justicia que encabezan sus familias.

El paso de los mexicanos por el espacio de la NPR ya suma miles de reproducciones en YouTube, celebrando tanto su trayectoria musical como los constantes gestos de compromiso político que marcaron la jornada.