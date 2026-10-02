Funcionario de seguridad de San Miguel fue baleado por un delincuente

Un funcionario de seguridad municipal de la comuna de San Miguel resultó baleado por un delincuente en medio de una persecución ocurrida la madrugada de este viernes.

El procedimiento comenzó cuando el personal realizaba patrullajes preventivos por Gran Avenida, y se percató de la presencia de una motocicleta con dos ocupantes que, según denuncias de vecinos, estuvieron perpetrando robos.

Al aproximarse a fiscalizarlos, los sujetos huyeron en dirección al poniente por Avenida Carlos Valdovinos, dando inicio a un seguimiento que fue incorporando más patrullas municipales conforme pasaron los minutos.

La persecución culminó en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, específicamente en la esquina de la mentada avenida con Nino García, donde uno de los antisociales efectuó varios disparos contra los efectivos que los seguían.

En ese mismo lugar, "se procedió a la detención de dos hombres adultos de nacionalidad venezolana, con situación migratoria irregular en el país", indicó el capitán Edgar Reyes, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros.

"Ante una eventual fiscalización de los patrulleros municipales, uno extrajo un arma de fuego y realizó alrededor de seis disparos en su contra, impactando algunos en la carrocería del vehículo, y uno en el hombro izquierdo de un conductor", detalló el uniformado.

El impacto de bala que recibió este funcionario se alojó en su clavícula, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra internado fuera de riesgo vital.

En cuanto a los sospechosos detenidos, son sujetos de entre 30 y 40 años, y todavía se desconoce si registran antecedentes policiales o no.