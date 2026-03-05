Muñoz tras eliminar a la U en la Sudamericana: Fue épico lo que hicimos en el último minuto

Cristián Muñoz, DT de Palestino, analizó el triunfo por 1-2 sobre Universidad de Chile y la clasificación a la fase grupal de la Copa Sudamericana, manifestando su orgullo y apuntó que fue "épico" lo que hicieron al final del partido, con el gol de Ian Garguez en la agonía.

"Me voy contento, hicimos los méritos suficientes. Pero más allá de la clasificación, nuestra forma estuvo por encima de la de ellos. Fue épico lo que hicimos en el último minuto", declaró en la rueda de prensa.

Además, señaló que "el que quedara eliminado iba a ser muy difícil porque son partidos de 100 minutos, no hay un mañana, no hay un segundo partido. Sabíamos que iba a ser así. Les dije a los muchachos que esto era una final que se juega a muerte. Entiendo que para los dos equipos iba a ser así".

También comparó este duelo con el disputado por la Liga de Primera, en la tercera fecha.

"De acuerdo con eso, el primer partido fue diferente, hoy lo planteamos distinto entendiendo también que ellos nos analizan y nos estudian. Creo que logramos nosotros, en este caso, incomodar por la forma, porque me imaginaba que iban a pensar que jugaríamos con el mismo sistema, lo cambiamos y creo que salió a la perfección", explicó.

La "Nona" también resaltó el rol de César Munder en su esquema de juego: "Es un jugador para nosotros fundamental; Assadi o Altamirano de la U... esos para nosotros son como él. Entonces contra la U, el primer partido, no teníamos a toda nuestra gente y ellos con toda su gente no nos pudieron ganar. Eso, en cuanto a lo motivacional, es lo que les dije".

Por último, elogió a sus jugadores por el pase a la fase de grupos: "Es meritorio por todo lo que hicieron los muchachos y mi cuerpo técnico; hemos trabajado mucho para esto, así que feliz", remarcó.