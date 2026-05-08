Palestino anunció cambio de localía para futuros duelos por resiembra del Municipal de La Cisterna

Palestino usó sus redes sociales para avisar que ejercerá temporalmente como local en los Estadios Santa Laura y Municipal de La Pintana luego de iniciar un proceso de resiembra en la cancha de La Cisterna.

"Desde inicios de mayo se dio comienzo al proceso de resiembra de la cancha principal del Estadio Municipal de La Cisterna. Nuestra institución sigue reavivando su compromiso con el recinto por lo que buscamos que nuestro terreno de juego continúe con condiciones de primer nivel para futuros compromisos", anunció a través de un comunicado.

"Estas modificaciones permitirán brindar las mejores condiciones deportivas a nuestros planteles y a los que clubes que vengan", añadió la institución.