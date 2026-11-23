Palestino ratificó este lunes lo que había trascendido durante la jornada dominical y oficializó la salida del director técnico argentino Guillermo Farré, quien deja la banca tetracolor a solo dos fechas para el término de la temporada 2026.

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, el elenco de colonia confirmó el fin del proceso del entrenador, quien había arribado a la institución en abril pasado para tomar el lugar de Cristián Muñoz.

"Como institución, agradecemos a Guillermo y a su cuerpo técnico por el profesionalismo, compromiso y trabajo demostrado durante estos meses al frente del equipo, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales", expresó el club en su mensaje de despedida.

En la misma publicación, el cuadro árabe informó que el primer equipo quedará a cargo de una dupla técnica interina compuesta por dos exfutbolistas de la casa: Roberto Ávalos y Jorge Schwager, quienes ya han asumido el interinato en etapas anteriores y dirigirán los últimos dos encuentros del campeonato frente a Audax Italiano y Everton.