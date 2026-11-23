El socialista Ricardo Solari, presidente del directorio del Instituto Igualdad, dijo este lunes en El Primer Café de Cooperativa que esperaba que la senadora Paulina Vodanovic respondiera durante la jornada a la versión de su par Juan Luis Castro, quien le atribuyó la idea de retirar los permisos constitucionales de dos senadores que participaban en la gira presidencial por Asia.

Castro, jefe de la bancada del Socialismo Democrático en el Senado, gestionó el retiro de los permisos de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza durante la tramitación del Presupuesto 2027. Órdenes negó haber solicitado el retiro de su autorización y la Fiscalía abrió una investigación por una eventual falsificación de firmas. Espinoza, en tanto, descartó que se hubiera falsificado su firma y atribuyó lo ocurrido a una desprolijidad administrativa.

En el panel, Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, cuestionó que Vodanovic aún no hubiera aclarado públicamente si fue ella quien propuso la medida.

Solari respondió que entendía que la senadora se pronunciaría ese mismo día y agregó que "ella no se caracteriza por no dar la cara". A su juicio, el episodio "tiene relevancia respecto del funcionamiento institucional del Senado y eso exige una cierta prudencia y tener todos los elementos sobre la mesa".

"La respuesta no era tan difícil como para esperar tres días", replicó Arqueros. "La pregunta era bien sencilla: '¿Fue idea tuya o no?'".

Solari calificó de error el intento de modificar los quórums

Solari también cuestionó el propósito de la gestión. "Yo creo que fue un error intentar modificar los quórums de votaciones de esa fase de la Ley de Presupuesto", sostuvo. Según el dirigente, ninguna votación se realizó con un quórum menor a raíz de esa gestión.

Consultado sobre quién tuvo la idea, Solari explicó que las jefaturas de bancada son las encargadas de tramitar este tipo de solicitudes, aunque dijo desconocer cómo se tomó la decisión. "Cuánto hubo de deliberación previa, eso es algo que no estoy en condiciones yo de verificar", afirmó.