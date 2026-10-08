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Tópicos: Deportes | Fútbol | Palestino

[VIDEO] Palestino hizo minuto de silencio por víctimas de Gaza, a tres años del inicio de la guerra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro "árabe" compartió el momento a través de sus redes sociales.

[VIDEO] Palestino hizo minuto de silencio por víctimas de Gaza, a tres años del inicio de la guerra
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El plantel de honor de Palestino inició su jornada de entrenamientos de este jueves con un solemne y emotivo minuto de silencio, en homenaje a civiles palestinos que han perdido la vida en la Franja de Gaza en los últimos tres años.

A través de sus canales oficiales, la escuadra tetracolor publicó el registro donde se observa a los jugadores, cuerpo técnico y funcionarios reunidos en círculo en la cancha del Estadio Municipal de La Cisterna, en señal de duelo y respeto.

"Hoy nuestro plantel comenzó su entrenamiento con un minuto de silencio, en memoria de los miles de palestinos asesinados en la Franja de Gaza (...) ante los que -como club- no somos indiferentes. El 8 de octubre es una fecha que nos duele", expresó la institución a través de su cuenta de Instagram.

Recordar que hace exactos tres años la milicia israelí respondió a un ataque de Hamás generando la devastación de Gaza y una crisis humanitaria en la zona.

Mira acá el emotivo momento

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