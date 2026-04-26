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Se viene receso en el torneo: La programación de la fecha 12 de la Liga de Primera
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Debido a una pausa por la Copa de la Liga, la Liga de Primera volverá a la acción con su fecha 12 a mediados de mayo, arrancando en simultáneo a las 20:00 horas con los duelos de Palestino ante Deportes La Serena en el Santa Laura, y el choque entre Coquimbo Unido y Audax Italiano.
Este último encuentro genera especial atención, ya que el cuadro "pirata" llegará con apenas 48 horas de descanso tras haber disputado su duelo pendiente ante Colo Colo por la novena jornada, el miércoles 13 de mayo.
Revisa la agenda de la fecha 12: