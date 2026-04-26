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Tópicos: Deportes | Fútbol | Programación

Se viene receso en el torneo: La programación de la fecha 12 de la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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Debido a una pausa por la Copa de la Liga, la Liga de Primera volverá a la acción con su fecha 12 a mediados de mayo, arrancando en simultáneo a las 20:00 horas con los duelos de Palestino ante Deportes La Serena en el Santa Laura, y el choque entre Coquimbo Unido y Audax Italiano.

Este último encuentro genera especial atención, ya que el cuadro "pirata" llegará con apenas 48 horas de descanso tras haber disputado su duelo pendiente ante Colo Colo por la novena jornada, el miércoles 13 de mayo.

Revisa la agenda de la fecha 12:

Viernes 15 de mayo

  • Palestino vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio Santa Laura.
  • Coquimbo Unido vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Municipal "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 16 de mayo

  • O'Higgins vs. Universidad de Concepción. 17:30 horas. Estadio El Teniente.
  • Deportes Limache vs. Universidad Católica. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández" de Quillota.

Domingo 17 de mayo

  • Huachipato vs. Unión La Calera. 12:30 horas. Estadio Huachipato.
  • Cobresal vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio El Cobre.
  • Colo Colo vs. Ñublense. 17:30 horas. Estadio Monumental.
  • Deportes Concepción vs. Everton. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

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