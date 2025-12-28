Deportes Puerto Montt contrató a Juan Jaime para luchar en el Ascenso

Deportes Puerto Montt, campeón de la Segunda División 2025, contrató a Juan Jaime para luchar en la Liga de Ascenso durante la próxima temporada.

"El mediocampista argentino, Juan llega a Puerto Montt con una trayectoria construida desde la constancia, la entrega y el trabajo silencioso. Nacido en Monteros, Tucumán, se formó en Lanús, donde debutó en la Primera División del fútbol argentino en la temporada 2011-12", informaron los puertomontinos en redes sociales.

"Su recorrido continuó en Douglas Haig en la Primera B Nacional y en Talleres de Remedios de Escalada, donde sumó rodaje en el ascenso argentino. En 2016 cruzó la cordillera para vestir los colores de Deportes Copiapó, club donde desarrolló una carrera sólida durante siete temporadas, siendo referente del equipo y parte de su ascenso a la división de honor", añadieron los sureños.

Con más de 150 partidos en el fútbol chileno, Jaime se caracteriza por su capacidad de recuperar y juego aguerrido en mitad de cancha, lo cual será fundamental para las aspiraciones de Puerto Montt en la Liga de Ascenso 2026.