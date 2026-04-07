Racing contó con Damián Pizarro en la victoria ante Independiente Petrolero por la Libertadores

Racing Club tuvo al delantero chileno Damián Pizarro en la sólida victoria 1-3 ante Independiente Petrolero de Bolivia en su debut por el Grupo E de la Copa Sudamericana.

Con goles de Gonzalo Sosa (27'), Gastón Martirena (37') y Adrián Fernández (90+4'); el elenco dirigido por Gustavo Costas superó el descuento de Thomaz (45+8') conseguido gracias a un penal en los descuentos del primer tiempo.

Posteriormente, el formado en Colo Colo reemplazó a Adrián Martínez (66') y estuvo presente hasta el final del encuentro, donde presenció la conquista que dio el resultado definitivo.

Con este triunfo, Racing se sacudió de la derrota en el clásico frente a Independiente antes de volver al plano local para enfrentar a River Plate el próximo 12 de abril.