Imputados por "turbazo" a Iván Aróstica quedaron en prisión preventiva e internación provisoria

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva contra un adulto y la internación provisoria de tres adolescentes imputados como autores del robo con homicidio frustrado ocurrido ayer contra la casa del exministro del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, cuatro de los acusados fueron formalizados en calidad de autor; mientras que dos mujeres fueron imputadas por el delito de encubrimiento.

"Fueron formalizadas seis personas, tres de las cuales eran adolescentes y tres adultos. Cuatro de ellos fueron formalizados por el delito de robo con homicidio frustrado en calidad de autor, y otras dos personas como encubridores; dos mujeres que llegaron posteriormente al lugar y prestaron algún tipo de cobertura con la finalidad de que ellos huyeran", informó el fiscal José Manuel McNamara.

"El tribunal entendió que se encontraba acreditado era un robo con lesiones graves gravísimas, en este caso que también tiene una penalidad bastante alta, pero el Ministerio Público entiende que el dolo se desprende del haber actuado con arma de fuego, en este caso incluso con arma de bastante grueso calibre, y el haber efectuado disparos directamente a zonas que, a juicio del Ministerio Público, sí son vitales", agregó el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Sur.

El tribunal decretó un plazo de investigación de 120 días para continuar con las diligencias y establecer responsabilidades.