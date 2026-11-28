Athletic de Bilbao denunció los insultos racistas que sufrieron sus jugadores Iñaki y Nico Williams durante el encuentro disputado este sábado ante Málaga en el Estadio La Rosaleda, por la liga española, en un nuevo episodio de discriminación contra sus futbolistas.

"El Athletic condena enérgicamente los insultos racistas proferidos durante el Málaga-Athletic desde la grada hacia nuestros jugadores, tal y como han mostrado en Euskal Telebista", manifestó el conjunto vasco mediante sus redes sociales.

En las imágenes difundidas por la televisión vasca se escucharon gritos de "mono" y "puto negro" dirigidos contra los hermanos Williams en dos momentos diferentes del compromiso, provenientes de un sector de las tribunas hacia el cual atacó el elenco visitante durante el primer tiempo.

"No hay cabida para el racismo ni en el fútbol ni en la sociedad que queremos. Tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación", sentenció Athletic de Bilbao.