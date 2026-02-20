Guardiola y los insultos a Vinícius: "El racismo está en la sociedad, no solo en el fútbol"

El técnico español de Manchester City, Josep Guardiola, reflexionó este viernes sobre los presuntos insultos racistas que recibió el delantero de Real Madrid, Vinícius Júnior, durante el duelo frente a Benfica. El DT fue enfático en señalar que este flagelo no es exclusivo de la actividad deportiva, sino que permea a toda la comunidad global.

"Tu color de piel o dónde naciste no te hace mejor que nadie. Hay mucho que hacer aún, el racismo está en la sociedad, no solo en el fútbol", afirmó el preparador nacido en España durante una rueda de prensa en Londres. El entrenador subrayó que el problema requiere un abordaje estructural que comience en las salas de clase.

Consultado sobre las herramientas que posee el balompié para combatir el odio, el conductor de los "Citizens" propuso una revalorización de roles sociales. "Hay que pagar más a los profesores. Tenemos que solucionarlo en las escuelas. Hay que pagar más a los profesores y a los doctores, son las personas más importantes. Hay que pagarle más a ellos, no a los entrenadores", sentenció Guardiola.

La declaración surgió tras los incidentes registrados este martes en el Estadio Da Luz de Lisboa. En el minuto 49 de aquel encuentro, el árbitro François Letexier activó el protocolo oficial luego de que el atacante brasileño denunciara una agresión verbal por parte de Gianluca Prestianni, lo que mantuvo el juego detenido por ocho minutos.

Finalmente, el multicampeón con Barcelona y Bayern Munich apeló a una conciencia colectiva para atajar estas conductas. La postura de Guardiola se sumó a las voces de apoyo que recibió el ariete brasileño en las últimas horas desde diversos rincones del mundo tras un nuevo episodio de intolerancia en la Champions League.