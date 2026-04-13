Sunderland condenó los insultos racistas a Brobbey tras la lesión de Cristian Romero

Sunderland condenó este lunes los insultos racistas dirigidos al delantero Brian Brobbey en redes sociales por hinchas de los "Spurs" después de la victoria de su equipo por 1-0 ante Tottenham Hotspur y la jugada en la que resultó lesionado el argentino Cristian "Cuti" Romero.

"Estamos con Brian y le apoyamos. Este no es un incidente aislado y lamentamos la frecuencia con la que se realizan este comportamiento inaceptable tanto en el terreno de juego como en las redes sociales", expresó el club en un comunicado.

"El fútbol debe ser un ambiente seguro e inclusivo para todos. El racismo no tiene cabida en nuestra sociedad y seguiremos luchando para que no vuelva a ocurrir", agregó la entidad, que declaró que se ha puesto en contacto con la Premier League, con la policía y las plataformas de redes sociales.

Brobbey, estuvo involucrado en un incidente en la segunda mitad cuando empujó al defensa del Tottenham Cristian "Cuti" Romero a su propio portero, Antonin Kinsky, lo que causó la lesión del central argentino, quien salió del campo llorando.

"Estamos disgustados por la discriminación que enfrentan los jugadores en las redes sociales y estamos comprometidos a trabajar con clubes, autoridades, policías y plataformas para abordar este problema, así como apoyar las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia", explicó la Premier League.