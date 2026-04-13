Defensor de la Niñez cuestionó en la Cámara Baja el proyecto "Escuelas Protegidas"

Ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, manifestó este lunes sus reparos ante el proyecto de ley "Escuelas Protegidas", impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast bajo discusión inmediata.

El abogado reconoció que "la violencia que se vive en contextos educativos es grave y exige una respuesta decidida por parte del Estado", pero advirtió que "esa respuesta debe ser eficaz, proporcional y, además, compatible con los derechos de niños, niñas y adolescentes".

Según el defensor, "el problema de este proyecto es que pone el foco principalmente en el control, en la inspección, en la sanción y en la intervención policial, y no desarrolla con la misma fuerza medidas de prevención, apoyo psicosocial, convivencia escolar o salud mental".

El paquete legislativo, que busca frenar incidentes violentos como el uso de bombas mólotov y agresiones a docentes, incluye medidas polémicas como la revisión de mochilas, el control de vestimenta por parte de las policías y la expulsión inmediata de alumnos que interrumpan las clases.

Además, propone una sanción inédita: la pérdida de la gratuidad para estudiantes, tanto escolares como universitarios, que reciban condenas judiciales por actos de violencia.

La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, defendió la urgencia del proyecto argumentando que "los jóvenes, sobre todo los más vulnerables de nuestro país, (están) perdiendo posibilidades de estudiar".

Sin embargo, desde la oposición, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) criticó la falta de respaldo técnico y el riesgo que supone para el personal educativo realizar inspecciones de armas: "¿Le vamos a pedir que arriesgue su vida sin ningún tipo de capacitación?", inquirió.

En contraste, el diputado Ricardo Neumann (UDI) llamó a avanzar en la legislación, acusando a la oposición de tener "un ánimo de trancar la pelota porque el proyecto es del Gobierno".

La Comisión de Educación espera despachar el proyecto para su votación en sala este miércoles.