Juan Méndez dejó Unión La Calera para firmar por Rangers

Rangers de Talca, a través de sus canales oficiales, anunció la contratación del mediocampista Juan Méndez, proveniente de Unión La Calera, para la temporada 2026.

Médez concluyó su contrato con los "cementeros" y selló su arribo al conjunto rojinegro luego de un 2025 donde jugó 31 partidos, con dos goles y una asistencia entre Liga de Primera y Copa Chile.

La escuadra piducana ya contabiliza ocho incorporaciones de cara la próxima Liga de Ascenso: Anteriormente llegaron Damián González, Kevin Vásuez, Alejandro Márquez, Carlos Labrín, Mauro González, Manuel Vicuña y Cristian Campestrini.