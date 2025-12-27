Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.4°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Rangers

Juan Méndez dejó Unión La Calera para firmar por Rangers

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante llegó al Maule tras acabar su contrato con los rojos.

Juan Méndez dejó Unión La Calera para firmar por Rangers
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Rangers de Talca, a través de sus canales oficiales, anunció la contratación del mediocampista Juan Méndez, proveniente de Unión La Calera, para la temporada 2026.

Médez concluyó su contrato con los "cementeros" y selló su arribo al conjunto rojinegro luego de un 2025 donde jugó 31 partidos, con dos goles y una asistencia entre Liga de Primera y Copa Chile.

La escuadra piducana ya contabiliza ocho incorporaciones de cara la próxima Liga de Ascenso: Anteriormente llegaron Damián González, Kevin Vásuez, Alejandro Márquez, Carlos Labrín, Mauro González, Manuel Vicuña y Cristian Campestrini.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada