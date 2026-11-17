Rangers de Talca anunció la suspensión de todas las actividades por su aniversario 124 y confirmó que comenzó a planificar la temporada 2027 en Segunda División, luego de consumar su descenso el pasado domingo, mientras oficializó que presentará un recurso ante el TAS.

A través de un comunicado, el directorio rojinegro manifestó que "informamos la suspensión de todas las actividades de aniversario 124", en medio del difícil escenario que atraviesa el club.

Respecto de la planificación deportiva, la institución explicó que "desde el mismo domingo, el directorio ha sostenido diversas reuniones y mantiene una comunicación permanente para avanzar en la planificación de la temporada 2027. Somos conscientes de que debemos prepararnos para competir en la Segunda División Profesional, sin perjuicio de lo que pueda resolver el TAS".

Además, la dirigencia anticipó las dificultades económicas que enfrentará en la tercera categoría del fútbol chileno: "Nuestro principal objetivo será recuperar la categoría y devolver a Rangers al lugar que, por su historia y trayectoria, debe ocupar. Sabemos también que enfrentaremos un escenario económico más exigente, producto de la disminución de los ingresos que implica esta división, lo cual asumiremos como corresponde".

En relación con el conflicto por el caso San Marcos de Arica, Rangers confirmó que buscará revertir la resolución de la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP: "Hemos tomado la decisión de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con el propósito de defender los derechos e intereses de Rangers de Talca en todas las instancias correspondientes".

Sobre esta determinación, el club aclaró que "entendemos que este proceso tiene sus propios plazos. Sin embargo, creemos que tenemos la obligación de agotar las instancias disponibles para defender los intereses del club, lo que no significa desconocer nuestra realidad deportiva actual, ni postergar las responsabilidades que tenemos frente al futuro".

Finalmente, el directorio asumió responsabilidades por la pérdida de categoría: "Queremos expresar el profundo dolor que significa este resultado deportivo. Somos conscientes de lo que representa perder la categoría y de la frustración que genera en nuestros hinchas, quienes han acompañado al equipo durante toda la temporada". Asimismo, reconoció que "cometimos errores y que no estuvimos a la altura de las expectativas de nuestra gente. Por ello, reiteramos nuestras disculpas y asumimos la responsabilidad que a nosotros nos corresponde".