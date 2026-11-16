Los hinchas de Rangers de Talca recurrieron a la violencia tras el descenso del equipo a Segunda División Profesional el domingo recién pasado, vandalizando el complejo deportivo del club.

Un grupo de sujetos llegó hasta la Fortaleza Rojinegra para derribar una pandereta a puntas de patadas e ingresar al lugar.

Además de proyectiles lanzados al interior del recinto, se encendió una barricada frente al portón de acceso. Personal de Carabineros y Bomberos se apersonó en el lugar ante los incidentes.

Aquel episodio no fue el único incidente que dejó la última fecha de la Liga de Ascenso: Durante el partido de Unión San Felipe y Unión Española en el valle del Aconcagua, ambas barras intercambiaron proyectiles entre el sector visitante y Andes, a vista y paciencia de Carabineros.