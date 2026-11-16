[VIDEO] Hinchas vandalizaron el complejo de Rangers tras su descenso
Fue necesaria la presencia de Carabineros en el lugar.
La última fecha del Ascenso también registró incidentes en el partido de San Felipe y Unión Española.
Fue necesaria la presencia de Carabineros en el lugar.
La última fecha del Ascenso también registró incidentes en el partido de San Felipe y Unión Española.
Los hinchas de Rangers de Talca recurrieron a la violencia tras el descenso del equipo a Segunda División Profesional el domingo recién pasado, vandalizando el complejo deportivo del club.
Un grupo de sujetos llegó hasta la Fortaleza Rojinegra para derribar una pandereta a puntas de patadas e ingresar al lugar.
Además de proyectiles lanzados al interior del recinto, se encendió una barricada frente al portón de acceso. Personal de Carabineros y Bomberos se apersonó en el lugar ante los incidentes.
Aquel episodio no fue el único incidente que dejó la última fecha de la Liga de Ascenso: Durante el partido de Unión San Felipe y Unión Española en el valle del Aconcagua, ambas barras intercambiaron proyectiles entre el sector visitante y Andes, a vista y paciencia de Carabineros.